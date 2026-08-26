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CALCIOMERCATO SERIE A

Rush finale. Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e le società sono chiamate a stringere i tempi per completare le proprie rose. L’1 settembre è sempre più vicino e le prossime giornate saranno decisive per definire gli ultimi affari, tra trattative già avviate, operazioni da sbloccare e occasioni che possono prendere forma nelle battute finali.

I contatti si intensificano e il quadro può cambiare da un momento all’altro: sono giorni in cui anche una sola mossa può far partire un effetto domino, modificando strategie e priorità dei club. C’è chi lavora per chiudere gli ultimi acquisti, chi deve sistemare le uscite e chi aspetta l’occasione giusta prima di affondare il colpo. Il tempo a disposizione si riduce e ogni trattativa può diventare decisiva. Il mercato entra così nella sua fase più calda, con gli ultimi giorni destinati a concentrare movimenti, sorprese e accelerazioni. Vediamo insieme tutte le notizie, gli affari e le trattative di Serie A di oggi, mercoledì 26 agosto.

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