Il Torino è pronto a piazzare un’importante cessione che potrebbe dare maggiore margine a Gianluca Petrachi sul mercato. Il nome è quello di Marcus Pedersen, esterno norvegese finito nel mirino dell’Olympiakos. Nelle ultime ore il club greco ha intensificato i contatti con i granata, presentando un’offerta da 8 milioni di euro più bonus per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Le parti sono vicine e stanno lavorando sugli ultimi dettagli.

L’Olympiakos vuole chiudere a stretto giro, mentre il Torino valuta la cessione di Pedersen solo davanti a un’offerta importante. La cessione di Pedersen porterebbe nelle casse granata una cifra utile per finanziare altri interventi, ma aprirebbe anche un vuoto da colmare sulla fascia. Dembélé, infatti, è ormai considerato tra i partenti e la sua uscita si aggiungerebbe a quella del norvegese. Per questo Petrachi dovrà necessariamente tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno. L’eventuale addio di Aboukhlal, invece, cambierebbe ulteriormente lo scenario: in quel caso sarebbero due gli innesti da trovare per completare le corsie. La cessione di Pedersen può quindi dare nuova linfa al mercato granata, ma anche imporre al ds una nuova riflessione sugli esterni.