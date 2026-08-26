Il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino passa ora dalla proposta del club. Dopo la manifestazione di interesse formalizzata dal Torino lo scorso aprile, la Città attende il progetto tecnico per poter entrare nella fase successiva e valutare concretamente il percorso di partenariato pubblico-privato. Un passaggio che il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, intervistato da Tuttosport, considera ormai decisivo per dare una prospettiva di lungo periodo all'impianto e trasformarlo in uno dei pilastri della cosiddetta cittadella granata. "Siamo in attesa della proposta tecnica che ci è stata preannunciata e che dovrebbe essere ormai in una fase avanzata di elaborazione. Alla ripresa di settembre il Torino dovrebbe depositarla e a quel punto potremo valutarla per avviare, nel rispetto del codice degli appalti, il percorso di partenariato pubblico-privato".

L'obiettivo, spiega Lo Russo, non riguarda soltanto lo stadio, ma un progetto più ampio capace di riunire le principali strutture del Torino. "L’obiettivo che condividiamo resta quello di costruire una vera cittadella granata. In questi anni abbiamo già compiuto passi importanti: abbiamo completato il Robaldo, facendo ripartire una situazione ferma da tempo, e abbiamo definito il percorso per il Museo del Torino. Lo stadio rappresenta ora il passaggio più significativo e credo che ci siano le condizioni per affrontarlo con serietà e con una prospettiva positiva". Il Comune, dunque, guarda a settembre come al momento della svolta: una volta ricevuta la proposta del Torino, si potrà capire se il progetto sarà davvero in grado di aprire una nuova fase per l'Olimpico Grande Torino.