A livello prettamente numerico oggi nella rosa del Torino c'è abbondanza in attacco con ben sei prime punte in rosa e una sola maglia a disposizione se il tecnico Ignazio Abate dovesse confermare il 3-4-2-1 per l'intera stagione. Eppure qualcosa potrebbe cambiare in questi ultimi giorni di calciomercato. Il ds Gianluca Petrachi aveva infatti fiutato l'occasione Sebastiano Esposito (che oggi sembra invece molto vicino al Sassuolo) e sono diverse le voci di possibili uscite che potrebbero concretizzarsi da qui al 1 settembre.

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Zapata resta l'incognita principale per l'attacco di Abate: Adams è tolto dal mercato?

La maglia da titolare a oggi resta saldamente sulle spalle di Giovanninel ruolo di prima punta al centro dell'attacco granata. Oltre all'argentino ci sarà poi da capire anche cosa succedere in stagione a Duvanche resta sempre uno dei leader dello spogliatoio ma a oggi resta una grossa incognita dal punto di vista fisico e di rendimento. Abate vorrebbe sfruttare le qualità e la fisicità del colombiano lungo il corso del campionato ma resta ancora tutto da decifrare. Attenzione poi a Che, autore di un gol molto bello (ma inutile nel punteggio) contro il Milan e che ora si candida per giocarsi un posto più da protagonista. Anche per lui ci sono state voci di mercato nelle scorse settimane ma adesso - specialmente dopo il mancato arrivo di Esposito - il suo posto all'ombra della Mole sembra rinsaldarsi nuovamente. Lo scozzese è infatti in grado di offrire le giuste garanzie di rendimento e con Simeone può completare una coppia ben assortita dal punto di vista tecnico, sia per creare quella sana concorrenza per il singolo posto al centro dell'attacco, che per puntare in futuro a giocare in coppia assieme con un singolo trequartista come Vlasic alle loro spalle: hanno le caratteristiche tecniche e tattiche giuste per farlo.

TURIN, ITALY - AUGUST 23: Ignazio Abate Head Coach of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Gabellini, Pellegri e Kulenovic, il Toro lavora sulle possibili uscite

Non sono però gli unici tre attaccanti presenti oggi nella rosa del Toro. Ci sono infatti anche altri giocatori come Sandroche dal suo arrivo nel mese di gennaio fino a oggi, non ha trovato molto spazio oppure continuità di minutaggio. Ha però giocato uno spezzone nelle due gare sia di Serie A che di Coppa Italia e questo vuol dire che Abate lo apprezza e si fida di lui. Rimane però un nome da tenere d'occhio in questi ultimi giorni di mercato perché alle giuste condizioni potrebbe anche salutare. Chi è tornato a Torino ed è alla ricerca della giusta condizione per tentare nuovamente di ripartire in carriera è Pietro. Il centravanti ex Genoa sta recuperando da un brutto infortunio al crociato e il suo futuro potrebbe essere proprio lontano da Torino, in una squadra che possa offrirgli più garanzie. Infine, il sesto attaccante granata in rosa è il giovane classe 2006 Tommasoche dopo ottime stagione in Primavera potrebbe partire per un'importante avventura in prestito in modo da avere l'occasione di crescere nel calcio "dei grandi", prima di tornare al Toro con maggiore esperienza.