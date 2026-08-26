L'edizione odierna de La Stampa apre con il mercato granata che prosegue a meno di una settimana dal suo termine. I granata continuano ad essere in concorrenza a distanza con il Sassuolo, contro cui giocheranno nel weekend. "E dopo essersi sfidati già in estate per l'allenatore, con Abate e Aquilani sentiti a lungo da parte di entrambi, adesso lo scontro è sul centravanti: Sebastiano Esposito". Qui il Toro è stato sorpassato dai neroverdi, che hanno puntato con decisione l'attaccante classe 2002, anche se una piccolissima fessura resta aperta. "Grazie alla reazione del Torino che non vuol mollare la presa, anche se adesso è dietro a causa delle difficoltà nelle cessioni, il prossimo passo per trovare nuova linfa, ergo denaro per rilanciarsi". Il Sassuolo invece ha appena venduto Pinamonti alla Lazio e può garantire tra un anno la cifra richiesta dal Cagliari. Il Toro ha tentato di mettere sul piatto delle contropartite tecniche, da Aboukhlal a Ilkhane e Adams, senza però trovare grandi riscontri. "Sebastiano - conclude La Stampa - rimane più propenso ad accettare il Torino con cui ha già trovato l'accordo fino al 2030, ma è una corsa contro il tempo quella dei granata, così può tornare di moda Matteo Cancellieri della Lazio".

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