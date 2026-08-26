L'edizione odierna di Tuttosport apre con lo scatto del Toro per Daniel Braganca, centrocampista dello Sporting Lisbona, con cui ieri ci sono stati ulteriori contatti. "La società portoghese ha aperto alla cessione del centrocampista, probabilmente a titolo definitivo, per una cifra tra i 6 e i 7 milioni". Petrachi, però, preferirebbe una trattativa sul prestito con diritto di riscatto, ma il problema per i granata è un altro: "Anche il Paok ha posato i propri occhi su Braganca e ha avviato anche i primi dialoghi con lo Sporting". Petrachi proverà a chiudere il discorso sui centrocampisti, portando avanti anche le altre trattative. "Tra i giocatori seguiti e apprezzati dal ds c'è sempre Jens Cajuste, che non è più nei piani del Napoli", che ha già aperto ad un prestito oneroso di 600 mila euro e circa 6 milioni per l'opzione d'acquisto definitivo.

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