1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

CALCIOMERCATO SERIE A

Mancano sempre meno giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e le società di Serie A sono chiamate a completare gli ultimi tasselli delle proprie rose. L’1 settembre è dietro l'angolo e il margine per intervenire si restringe: le prossime ore saranno decisive per trasformare contatti e idee in operazioni concrete. Diverse trattative sono già entrate nella fase decisiva, mentre altre attendono soltanto il momento giusto per decollare.

Il quadro resta in continua evoluzione, con gli ultimi movimenti che possono modificare rapidamente strategie e priorità. C’è chi deve ancora rinforzare la squadra, chi lavora sulle cessioni per liberare spazio e risorse e chi aspetta gli sviluppi giusti prima di muoversi. In questa fase ogni dettaglio può fare la differenza e una trattativa può sbloccarsi da un momento all’altro. Tutti gli aggiornamenti, gli affari e i contatti di mercato della Serie A di oggi, sabato 29 agosto.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6