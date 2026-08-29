Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan, al Mapei Stadium il Torino e Ignazio Abate vogliono ripartire e cercare di conquistare i primi 3 punti in campionato. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro neroverdi, la seconda nel massimo campionato italiano da allenatore. L'ex Juve Stabia si affida al 3-4-2-1, il sistema sul quale ha lavorato sin dal suo insediamento sulla panchina granata. Di fronte a sé il Toro troverà Alberto Aquilani, l'altro allenatore in lizza insieme all'ex Milan per la panchina granata quest'estate. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

17:55 - Prima squadra in campo

17:49 - Portieri in campo

17:44 - Ecco la formazione ufficiale del Torino

17:20 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Sassuolo-Torino, gara secondo turno di Serie A 2026/27: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati al Mapei Stadium.