Kian Fitz-Jim è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Sassuolo Torino, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

"Adoro come sta andando la mia esperienza in Italia, mi piace molto il calcio qui e anche il Paese. Sono contento di essere qui. Abate è un grande allenatore, mi piace il modo in cui giochiamo, anche se è un po' diverso rispetto a quello a cui ero abituato in Olanda, anche per via della disposizione della difesa, lì si gioca a quattro. Però mi ritrovo nelle richieste e nel modo di vedere il gioco".