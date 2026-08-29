Ignazio Abate è stato intervistato su DAZN prima dell'inizio del match tra Sassuolo e Torino valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco le parole del tecnico.

Affronta un suo amico, oggi, Alberto Aquilani.

"Sì, diciamo che le nostre carriere sono andate in parallelo, è sempre bello incontrarlo in categorie diverse".

Lei sta lavorando con una squadra piuttosto giovane

"Alleno un gruppo di ragazzi con la testa sulle spalle. Hanno fatto una settimana seria e ci hanno dato dentro, mi auguro e gli auguro di fare una bella partita".

Sulla formazione, oggi schiera titolare Comert e Ché Adams

"Sono due ragazzi che hanno fatto il Mondiale, erano un po' indietro nella preparazione fisica, poi hanno trovato continuità. Ora li vedo pronti, Comert ha già giocato in Coppa Italia e Adams è entrato bene con il Milan".