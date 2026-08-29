Il tecnico del Torino si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra Sassuolo e Torino

Andrea Croveri
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Calciomercato, che giornata! Cosa è successo

Ignazio Abate è stato intervistato su DAZN prima dell'inizio del match tra Sassuolo e Torino valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco le parole del tecnico.

Affronta un suo amico, oggi, Alberto Aquilani.

"Sì, diciamo che le nostre carriere sono andate in parallelo, è sempre bello incontrarlo in categorie diverse".

Lei sta lavorando con una squadra piuttosto giovane

"Alleno un gruppo di ragazzi con la testa sulle spalle. Hanno fatto una settimana seria e ci hanno dato dentro, mi auguro e gli auguro di fare una bella partita".

Sulla formazione, oggi schiera titolare Comert e Ché Adams

Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27

"Sono due ragazzi che hanno fatto il Mondiale, erano un po' indietro nella preparazione fisica, poi hanno trovato continuità. Ora li vedo pronti, Comert ha già giocato in Coppa Italia e Adams è entrato bene con il Milan".

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