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FIORENTINA DA SOGNO

Giornata attivissima sul fronte del calciomercato, non tanto lato Toro dove si era al 100% concentrati sull'amichevole al Fila contro il Vado. Le migliori novità arrivano dalle altre squadre di Serie A che proprio in questi giorni stanno velocizzando tutte le loro operazioni per arrivare pronti e con le squadre complete già nella prima giornata di campionato o addirittura, per chi dovrà, al primo turno di Coppa Italia. Ecco le migliori news della giornata odierna.

MADRID, SPAIN - MAY 23: Franco Mastantuono of Real Madrid looks on during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Athletic Club at Estadio Santiago Bernabeu on May 23, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Franco Mastantuono adesso è realtà, l'argentino 2007 del Real Madrid arriva a Firenze con un prestito secco senza, dunque, la possibilità di riscattarlo. Nonostante questo i tifosi della fiorentina non stanno nella pelle e sono pronti ad accogliere il talento ex River nella propria città. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport lo stipendio di 3,5 milioni di euro sarà diviso in parti uguali tra Fiorentina e Real.

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