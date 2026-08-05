Il Torino fa sua l'amichevole al Filadelfia, davanti a 2950 persone. Nella prima frazione la doppietta di Kulenovic, sempre più bomber estivo con 7 reti all'attivo. Nella ripresa la solita girandola di cambi che coinvolge anche Tommaso Gabellini al gol del definitivo 3-1. Ora per i granata l'appuntamento del Partenio contro l'Avellino.

Torino-Vado, le scelte:

Primo tempo: ancora Kulenovic in un'estate da mattatore

Secondo tempo: Gabellini in gol

Per il quinto appuntamento del precampionato, Ignazio Abate conferma l'abituale 3-4-2-1. Mascardi in porta, Comuzzo, Ismajli e Biraghi compongono il terzetto difensivo. Sugli esterni Bianay Balcot e Aboukhlal completano il centrocampo che vede l'esordio dal primo minuto di Fitz-Jim in compagnia del confermatissimo Luongo. Sulla trequarti Casadei e Adams a supporto di Kulenovic.La prima occasione della partita è a tinte granata e nasce dal nuovo arrivato Fitz-Jim. Bella apertura da destra verso sinistra dell'ex Ajax a innescare Aboukhlal. Il marocchino, palla al piede, penetra in area di rigore e libera il destro: Bellocci si distende in corner. Il gol che sblocca l'incontro arriva all'8' su regalo del Vado: Santarelli incespica sul pallone e Kulenovic può facilmente depositare in rete. Manca il killer instinct al croato invece all'11, quando viene imbeccato da Adams al centro e controlla male, sciupando l'opportunità di andare al tiro per il raddoppio. La doppietta personale e il settimo centro del suo precampionato, dopo le quattro reti al Valrendena e il rigore trasformato contro l'Alcione, arriva al 37'.Abate all'intervallo attua due sostituzioni: fuori Comuzzo e Luongo dentro Dembele e Njie. Cambia anche la disposizione difensiva con Bianay Balcot arretrato a braccetto a lasciare spazio a Dembele sull'out di destra. Entra bene in partita Njie in partita, che dopo dieci minuti trova la sua prima conclusione. Il tentativo dello svedese termina alto sopra la traversa, ma strappa comunque gli applausi dei tifosi sugli spalti. Al 64' Kulenovic va alla ricerca della sua terza realizzazione personale: il suo destro, però, finisce ben sopra la traversa. Al 63' Abate concede gli applausi a Fitz-Jim. Con lui esce Kulenovic e fanno il loro ingresso Vlasic e Oristanio. Il break di Njie a campo aperto al 63' costringe Malanca a spendere un giallo. Dopo questo intervento, Njie prosegue zoppicando ed entra anch'esso nella girandola di cambi che coinvolge anche Biraghi, Bianay Balcot, Aboukhlal e Adams sostituito da Simeone, Cacciamani, Comert, Carrascosa e Gabellini. Al 73', un minuto più tardi, Mascardi si deve superare sul tiro di Sacchini da fuori area. Al 77' avanza Carrascosa che si porta fino alla trequarti. Trova un bel suggerimento per Gabellini che dalla linea di fondocampo cerca l'appoggio per Dembele. Conclusione sull'esterno della rete. Il Vado al 78' accorcia: Lischetti si addentra facilmente in area e infila Mascardi con un diagonale destro angolato. A dieci dalla fine altri cambi: :Ismajli e Casadei escono, dentro Coco e Ballanti. All'82' la reazione Toro con Oristanio che colpisce il palo su servizio di Simeone. Nel finale Comert colpisce di testa su sviluppi di corner,