L'amichevole Torino-Vado si chiude sul 3-1. Kulenovic (doppietta) e Gabellini matano gli ospiti, che si consolano con la firma di Lischetti
Amichevole Torino-Vado, si alza il coro: "Cacciamani non si vende"
Prosegue il cammino del Torino in avvicinamento alla Serie A. Nel match contro il Vado al Filadelfia i granata si impongono per 3-1 grazie alla doppietta di Kulenovic e alla rete del canterano Gabellini. Inutile la firma di Lischetti. Buone indicazioni da parte dei piemontesi, sulla falsa riga di quanto visto contro il Burnley domenica pomeriggio. Risposte positive, Abate può sorridere per le prossime gare.
Il tabellinoTORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo (pt 1′ Dembèlè,), Ismajli (st 34′ Coco), Biraghi (st 28′ Comert); Aboukhlal (st 28′ Carrascosa), Fitz-Jim (st 16′ Vlasic), Luongo (pt 1′ Njie (st 28′ Gabellini)), Bianay Balcot (st 28′ Cacciamani); Casadei (st 34′ Ballanti), Adams (st 28′ Simeone); Kulenovic (st 16′ Oristanio). A disposizione: Paleari, Siviero, Boerlieder, Pellini. Allenatore: Abate.
VADO (3-4-2-1): Bellocci (pt 35′ Sala (st 1′ Calvani)); Malanca, Saltarelli (st 1′ Lazzarini), Gulinelli (st 1′ Costantino); Dellepiane (st 1′ Tiana), Di Munno, De Rinaldis (1′ st Tampieris), Rosa (st 1′ Saiani); Lionetti (st 1′ Sacchini), Simonetta (st 1′ Lischetti); Vita. A disposizione: Orbaniello. Allenatore: Pastorino.
Marcatori: pt 8′ Kulenovic, pt 36′ Kulenovic, st 33' Lischetti, st 43' Gabellini
Ammoniti: st 18′ Malanca
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