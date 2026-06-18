Il punto di mercato sulle venti squadre che prenderanno parte alla Serie A 26/27
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Serie A
Dalla giornata di oggi emergono diverse novità per quanto riguarda il massimo campionato italiano. In casa Milan si registra il controriscatto di Camarda dal Lecce. I salentini hanno messo nel mirino il classe 2005 Vavassori dell'Atalanta. In casa Venezia si guarda il reparto arretrato per quanto riguarda la porta. L'Inter rinnova Chivu e continua a premere su Palestra. Juric si avvicina sempre di più al Monza, mentre la Roma guarda in Portogallo. Ecco il punto di mercato sulle squadre di Serie A.
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