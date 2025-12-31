Torna il calciomercato. In veste invernale, in quello che una volta era considerato un semplice mercato di puntellamento, oggi è diventato un vero e proprio capitolo di rinforzi a colpi di milioni, come capitato recentemente soprattutto nei grandi campionati. Anche la Serie A si sta muovendo, con molte squadre pronte a rinforzare la rosa con qualche aggiustamento oppure in attesa di cedere degli esuberi. Ecco il punto di giornata sui movimenti di mercato delle altre squadre di Serie A.
tor calcio mercato Calciomercato Serie A: Inter su Cancelo, Dodò può partire da Firenze
MERCATO
Calciomercato Serie A: Inter su Cancelo, Dodò può partire da Firenze
Le ultime novità sul mercato del campionato italiano