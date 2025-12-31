Calciomercato Serie A: Inter su Cancelo, Dodò può partire da Firenze

Torna il calciomercato. In veste invernale, in quello che una volta era considerato un semplice mercato di puntellamento, oggi è diventato un vero e proprio capitolo di rinforzi a colpi di milioni, come capitato recentemente soprattutto nei grandi campionati. Anche la Serie A si sta muovendo, con molte squadre pronte a rinforzare la rosa con qualche aggiustamento oppure in attesa di cedere degli esuberi. Ecco il punto di giornata sui movimenti di mercato delle altre squadre di Serie A.