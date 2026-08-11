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Calciomercato Serie A

La nuova stagione è ormai pronta a partire e, parallelamente ai primi impegni ufficiali, continua a muoversi il calciomercato. Con la Coppa Italia alle porte e l'inizio della Serie A sempre più vicino, le società lavorano per consegnare agli allenatori rose il più possibile complete. C'è chi cerca gli ultimi rinforzi, chi deve ancora intervenire in diversi reparti e chi, invece, è alle prese soprattutto con le operazioni in uscita. Le prossime settimane si preannunciano dunque particolarmente intense, con trattative che possono entrare nel vivo e nuovi nomi destinati ad aggiungersi alle liste dei direttori sportivi. Tra acquisti, cessioni, contatti e affari in via di definizione, ecco tutte le principali notizie di calciomercato della giornata in Serie A.

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