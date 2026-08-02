Le ultime novità di mercato per quanto riguarda alcune delle squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A
Il commento della gara tra Burnley e Torino (VIDEO)
Calciomercato Serie A
La Coppa del Mondo in Messico, Usa e Canada è ormai alle spalle e tra meno di un mese inizierà il nuovo campionato di Serie A. Parallelamente al termine della competizione più importante del pianeta calcistico, è in moto l'intricato filone del calciomercato. Il calciomercato della Serie A vive una giornata di altissima intensità. Fra colpi ad effetto a parametro zero, trattative e mosse strategiche a caccia dei talenti del futuro, i direttori sportivi delle principali piazze italiane stanno definendo gli assetti in vista del prossimo campionato. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e addii.
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