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CALCIOMERCATO SERIE A

Il mercato ha acceso i riflettori su diversi fronti nella giornata odierna. Sono state ore di contatti, accelerazioni e annunci ufficiali, con i club impegnati a definire operazioni in entrata e in uscita. Dalle trattative per rinforzare la difesa ai nuovi scenari per il ruolo di portiere, diversi protagonisti hanno cambiato prospettiva e alcune piste hanno registrato importanti passi avanti. L'asse tra Serie A e Premier League continua a essere uno dei più caldi, con società pronte a cogliere le occasioni e giocatori destinati a cambiare maglia. Tra affari già conclusi e negoziazioni ancora in corso, i club sono al lavoro per trovare gli incastri giusti e regalare nuovi colpi ai propri allenatori. Le prossime ore potrebbero portare ulteriori sviluppi su alcune delle operazioni più interessanti. Ecco tutte le principali notizie di giornata.

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