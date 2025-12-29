Calciomercato Torino, Aboukhlal verso il Nantes: la situazione

Il francese può già salutare la sponda granata di Torino

Piero Coletta 29 dicembre - 14:09

Potrebbe già chiudersi clamorosamente l'avventura di Zakaria Aboukhlal al Torino. Il tutto dopo appena sei mesi. Arrivato come rinforzo per il 4-2-3-1 iniziale di Marco Baroni, il francese ha avuto difficoltà di adattamento al calcio italiano e, come se non bastasse, i continui cambi di modulo fino al definitivo 3-5-2, l'hanno di fatto costretto alla porta d'uscita.

Il Nantes è interessato — Come riferito dall'Equipe, quotidiano francese, in Francia c'è un club che sarebbe interessato fortemente all'esterno d'attacco. Si tratta del Nantes e il giocatore sarebbe molto vicino a salutare. L'accordo sarebbe quello di un prestito, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro. Manca ancora l'ok definitivo dell'ala d'attacco.

Un'avventura che, in caso di addio, sarebbe stata davvero poco fruttuosa. In Serie A Aboukhlal ha collezionato appena nove presenze, senza mai lasciare il segno. Zero gol, zero assist e solo due ammonizioni messe a referto nella sua complicata esperienza sotto la Mole.