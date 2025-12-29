tor calcio mercato Calciomercato Torino, Aboukhlal verso il Nantes: la situazione

Il francese può già salutare la sponda granata di Torino
Piero Coletta

Potrebbe già chiudersi clamorosamente l'avventura di Zakaria Aboukhlal al Torino. Il tutto dopo appena sei mesi. Arrivato come rinforzo per il 4-2-3-1 iniziale di Marco Baroni, il francese ha avuto difficoltà di adattamento al calcio italiano e, come se non bastasse, i continui cambi di modulo fino al definitivo 3-5-2, l'hanno di fatto costretto alla porta d'uscita.

Il Nantes è interessato

Come riferito dall'Equipe, quotidiano francese, in Francia c'è un club che sarebbe interessato fortemente all'esterno d'attacco. Si tratta del Nantes e il giocatore sarebbe molto vicino a salutare. L'accordo sarebbe quello di un prestito, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro. Manca ancora l'ok definitivo dell'ala d'attacco.

Un'avventura che, in caso di addio, sarebbe stata davvero poco fruttuosa. In Serie A Aboukhlal ha collezionato appena nove presenze, senza mai lasciare il segno. Zero gol, zero assist e solo due ammonizioni messe a referto nella sua complicata esperienza sotto la Mole.

