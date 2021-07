Calciomercato Torino, da Onisa a Walukiewicz: il punto di giornata

A pochi giorni dall'inizio del calciomercato, il Torino è a caccia dei primi acquisti per la rosa di Juric per la prossima stagione. Fin qui è stato ufficializzato l'arrivo di Berisha, ex portiere della Spal.Cambiamenti avvenuti anche all'interno della società, dove l'ex difensore granata Moretti ricoprirà un nuovo ruolo. Vediamo nei dettagli tutti i cambiamenti e le trattative in corso.