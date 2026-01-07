Calciomercato Torino, fumata grigia per David Ricardo: ecco su cosa si tratta

Toro News
Petrachi vuole portare il centrale in Italia e regalare a Baroni un nuovo rinforzo per la difesa: la situazione
Andrea Croveri

Gianluca Petrachi è al lavoro per portare in Italia un nuovo difensore e il nome cerchiato in rosso sul taccuino è quello del centrale brasiliano David Ricardo, classe 2002, come raccontato nei giorni scorsi. Il numero 57 del Botafogo è mancino di piede - dettaglio non secondario, considerando che i difensori centrali del Torino sono quasi tutti destri - e nel 2025 ha trovato grande continuità, giocando la maggior parte delle gare del Botafogo in Serie A brasiliana: 22 presenze complessive per un totale di 1.831 minuti, partendo titolare in 20 occasioni su 38 giornate, subentrando altre due volte.

Toro in pressing, manca accordo sulla formula

I contatti tra il club brasiliano e quello granata sono avviati da giorni. Il Torino è in pressing ma non c'è ancora un accordo. Il primo scoglio da superare riguarda la formula del trasferimento: la prima offerta del Toro è un prestito con obbligo di riscatto condizionato. I granata sono pronti a investire, ma vogliono subordinare la spesa per il cartellino al raggiungimento di 10 presenze. Una condizione che, al momento, è stata respinta dal Botafogo. Al momento non c'è intesa nemmeno sulle cifre, ma la distanza è minima. La valutazione del Toro si aggira intorno ai sette milioni di euro (1 di prestito e 6 di riscatto obbligatorio), i brasiliani ne chiedono invece nove. Il primo no del Botafogo non ha scoraggiato Petrachi: il pressing granata va avanti.

