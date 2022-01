Calciomercato Torino: dalla Spal presi anche i giovani Dell’Aquila e Gineitis

Due innesti per la Primavera del futuro: il centrocampista lituano subito in granata, l'esterno offensivo da luglio

Al termine dell'ultimo giorno di calciomercato, ecco i due nomi degli innesti per il settore giovanile presi dal Torino dalla Spal insieme a Demba Seck, attaccante 2001 preso per la prima squadra. Dopo dialoghi durati tutta la giornata che hanno visto il Torino prendere in considerazione anche altri profili, la scelta è ricaduta sull'attaccante esterno Francesco Dell'Aquila, classe 2004 che quest'anno ha realizzato 13 reti in 12 presenze nell'Under 18 spallina, e sul centrocampista centrale Gvidas Gineitis, anche lui un 2004, che quest'anno ha totalizzato 8 presenze in Primavera 1 da sottoleva. Tutti e due arrivano a titolo definitivo; però Gineitis sbarca in granata da subito, mentre Dell'Aquila rimane in prestito a Ferrara sino a fine stagione e arriverà al Torino da luglio per fare parte della Primavera. Il direttore del settore giovanile, Ruggero Ludergnani, in giornata ha concluso anche per l'arrivo del terzino Sebastian Wade (2003) dal Villarreal e del difensore D'Aprile (2005) dal Cosenza. Si chiude così anche il mercato del settore giovanile granata.