Calciomercato Torino, ecco Toth-Ludvai: l'ufficialità del classe 2010

L'ufficialità di Toth-Ludvai, classe 2010 arrivato al Torino quest'estate
(Video) La vigilia di Abate: il tecnico presenta la gara col Sassuolo
Toth-Ludvai, il comunicato del Torino
Il comunicato ufficiale del Torino che ha annunciato l'ufficialità del nuovo innesto: David Toth-Ludvai arriva per giocarsi una maglia da titolare all'interno della formazione Under 17 granata. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore David Toth-Ludvai, attaccante esterno classe 2010".
© RIPRODUZIONE RISERVATA