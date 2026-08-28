Calciomercato Torino, ecco Toth-Ludvai: l'ufficialità del classe 2010

Nuova ufficialità per il calciomercato delle giovanili granata. Altro colpo per il responsabile Ruggero Ludergnani che si assicura il talento classe 2010 David Toth-Ludvai. Sedici anni compiuti il 1° gennaio, Toth-Ludvai è un giocatore in grado di ricoprire varie posizioni nel reparto offensivo: può fare la prima punta o l'esterno d'attacco. Nonostante il suo fisico prestante, tra le sue doti ci sono l'agilità e il dribbling, qualità con cui si è distinto nell'uno-contro-uno all'interno della Puskas Academy. Toth-Ludvai, il comunicato del Torino Il comunicato ufficiale del Torino che ha annunciato l'ufficialità del nuovo innesto: David Toth-Ludvai arriva per giocarsi una maglia da titolare all'interno della formazione Under 17 granata. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore David Toth-Ludvai, attaccante esterno classe 2010".