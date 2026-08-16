Il Torino ha il suo nuovo portiere, tutto fatto per Lucas Perri. Il portiere del Leeds sarà presto un nuovo giocatore del Torino. L'estremo difensore era un obiettivo dichiarato per la porta. Contro la Carrarese ha esordito Mascardi, arrivato dallo Spezia, ma ora la società granata può dire di aver trovato il primo portiere.

Affare in prestito, ma con diritto. Domani le visite

LONDON, ENGLAND - APRIL 05: Lucas Perri of Leeds United United celebrates after he saves the first penalty from Jarrod Bowen of West Ham United (not pictured) in the penalty shoot out during the Emirates FA Cup Quarter Final match between West Ham United and Leeds United at London Stadium on April 05, 2026 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Si chiude dunque la telenovela Perri: Petrachi aveva insistito e non poco sul profilo del classe 1997, uscendo anche dal suo modus operandi. Affare che prevede un prestito oneroso da un milione di euro, a cui si aggiungono 14 milioni per un eventuale riscatto. Perri, Mascardi e Paleari, questa sarà dunque la batteria di estremi difensori che il Torino avrà nel corso della prossima stagione di Serie A. Il giocatore sosterrà le visite mediche domani. Intanto altra novità: martedì il Filadelfia aprirà le porte ai tifosi: sarà un'occasione per vedere già all'opera il nuovo acquisto.