Un successo di misura che vale il passaggio del turno, ma anche una sfida che lascia diversi spunti d’analisi tattica e statistica. L'1-0 con cui il Torino di Ignazio Abate ha superato la Carrarese di Gabriele Cioffi nei trentaduesimi di Coppa Italia riflette un netto predominio sul piano del palleggio, a fronte però di un’avversaria capace di restare in partita e creare insidie durante tutto l'arco dei 90 minuti.

Torino-Carrarese 1-0, le statistiche: dominio territoriale per la squadra di Abate

Il dato che salta subito all’occhio scorrendo il report del match è il controllo quasi totale del palleggio da parte dei granata. La squadra di casa ha chiuso con un impressionante 72% di possesso palla, contro il 28% degli ospiti. Una supremazia territoriale confermata dal volume dei passaggi: 680 passaggi precisi su 733 totali per il Torino, a fronte dei soli 221 (su 281) completati dalla Carrarese. La mappa d'intensità di Sofascore evidenzia come la manovra granata si sia sviluppata prevalentemente sulla trequarti e a centrocampo (54% del gioco stazionato nella zona centrale), consentendo alla squadra di effettuare ben 56 ingressi nel terzo offensivo contro i 40 della Carrarese.

Torino-Carrarese 1-0, le statistiche: pericolosità e produzione offensiva

Nonostante un controllo prolungato del gioco, il divario nei tiri totali non è stato abissale: 11 conclusioni a 8 in favore del Torino. Entrambe le formazioni hanno registrato 3 parate dei rispettivi portieri, segno che la Carrarese ha comunque saputo sfruttare al meglio le poche occasioni concesse dalla retroguardia granata. Sul fronte delle grandi chance da rete, il bilancio recita 3 a 2 per i piemontesi: il Torino ne ha trasformata una (quella decisiva per l'1-0) e ne ha fallite 2, mentre la Carrarese ha sprecato le 2 grandi occasioni nitide avute a disposizione durante l'arco dei 90'. Inoltre, la squadra di Abate ha collezionato 19 tocchi nell'area avversaria (rispetto ai 10 della Carrarese) e ottenuto 4 calci d'angolo contro 3.

Torino-Carrarese 1-0, le statistiche: duelli, agonismo e disciplina

Se il Torino ha gestito la partita attraverso il palleggio, la Carrarese ha risposto sul piano della grinta e della presenza fisica. I giallazzurri hanno prevalso nei contrasti vinti (52% contro 48%, con 20 contrasti totali effettuati contro i 15 del Torino) e nell'efficacia del gioco aereo e dei lanci lunghi, completando il 53% delle rimesse lunghe (24/45) e il 50% dei cross (5/10), rispetto al 40% di palle lunghe e 31% di cross riusciti per i padroni di casa. Il match è stato comunque equilibrato sul piano del temperamento, con 14 falli commessi per parte. A fare la differenza nella gestione degli episodi è stata però la disciplina: zero cartellini per il Torino, mentre la Carrarese ha collezionato 2 gialli e 1 cartellino rosso, terminando la gara in inferiorità numerica.