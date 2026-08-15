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LE PAGELLE

Il Torino vince in casa all'esordio casalingo, mantiene il trend che lo vede imbattuto tra le mura dello stadio olimpico Grande Torino da sei mesi e strappa il pass per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Ignazio Abate supera senza difficoltà l'ostacolo Carrarese, indirizzando la partita dopo soli otto minuti con Simeone. Il bis non arriva, nonostante diverse situazioni in cui i granata avrebbero potuto raddoppiare, e alla fine il tabellino recita 1-0. Quanto basta per contenere la squadra di Cioffi, che ha un paio di possibilità di impensierire il Toro ma non riesce a sfruttare le proprie opportunità. I granata sono in controllo e superano agevolmente il turno. Ora nel mirino c'è l'esordio in Serie A con il Milan.

QUI LA CRONACA DI TORINO-CARRARESE

Per quanto riguarda i singoli, l'uomo copertina è Simeone per il gol che decide l'incontro. Il Cholito conferma il feeling con il Grande Torino, Pedersen riparte dalla striscia positiva di assist indirizzata nella scorsa stagione. E poi ci sono le prime prove dei nuovi arrivati: Comuzzo, Comert, Fitz-Jim e Mascardi. Di seguito le pagelle dei giocatori granata dopo la sfida con la Carrarese.

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