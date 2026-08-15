Il Toro vince alla prima ufficiale in stagione 1-0 con la Carrarese. Una vittoria che vale i sedicesimi di finale di Coppa Italia dove i granata affronteranno il Monza. Al termine del match Simeone, autore del gol, ha commentato la vittoria ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue parole.

Simeone, gol che ha sbloccato la partita e che è valso il passaggio del turno. "Sì è stata la prima partita della stagione e avevamo tutti la consapevolezza di dover fare una grande partita, con un atteggiamento giusto e lo abbiamo fatto. Le amichevoli sono tutte prove, ma quando iniziano le vere cose bisogna dare qualcosa in più e oggi lo abbiamo fatto bene. Abbiamo subito il primo tempo verso la fine. Ma è stata una buona prova".

Adesso c'è subito il campionato con una partita complicata contro il Milan. "Son tutte complicate per me. Anche questa sera è stata difficile. C'era una strategia diversa rispetto a quella che possiamo avere con il Milan. Son tutte difficili e dovremo avere l'attenzione alta e in Serie A saranno tutte difficili. Quando qualcuno dice che giochiamo contro qualcuno non è vero, giochiamo contro noi stessi, le difficoltà, la consapevolezza di voler fare qualcosa in più, la sfida personale. Ci sono tante cose che ti fanno avere la tensione alta. Sono tutte difficili e da giocare al cento per cento".