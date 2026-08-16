Nell'immediato post gara di Torino-Carrarese 1-0 il nuovo tecnico del Torino ha risposto ad alcune domande in merito alla sfida. Decisiva la rete di Simeone, di seguito le risposte.

Prima partita ufficiale con il Torino, una gara che andava vinta contro una Carrarese con qualità. Alla fine l'avete spuntata? "Sapevamo che era una gara difficile, come tante altre ad agosto. La squadra ha fatto un buonissimo primo tempo, nel secondo abbiamo rallentato troppo quando dovevamo avere la cattiveria e la lucidità di chiudere. I ragazzi sono stati ordinati, hanno avuto l'atteggiamento giusto, sono soddisfatto"

Quali sono le emozioni su questa panchina? "Tanta emozione, sono felice di essere in questa piazza così prestigiosa. Il lavoro sarà duro, ma è stimolante"

Dopo questa prestazione che cosa ti porta di dubbi e cosa ti tranquillizza in vista del Milan? "Sicuramente la voglia di migliorarsi della squadra. Abbiamo iniziato un percorso cambiando stile di gioco. Ma i giocatori hanno curiosità e voglia di migliorarsi, indubbiamente dobbiamo mettere ancora tanto dentro per i concetti. Ma senza la voglia di portare a casa il risultato si parla del niente. I ragazzi l'hanno messa e l'hanno dimostrato in questo mese"

Cosa ti è piaciuto in questo primo mese da parte della squadra? Cosa vuoi migliorare? "Dobbiamo migliorare la risalita del campo e nella lettura della partita, ovvero quando alzare il baricentro o compattarsi. Indubbiamente alzare anche la qualità tecnica, qui bisogna battere forte. Se vuoi gestire la palla non puoi essere superficiale"

Che effetto fa iniziare contro il Milan? "Si tratta del mio passato, la mia vita. Una società che mi ha fatto diventare uomo e che mi ha dato la possibilità di poter competere su palcoscenici importanti. Sarà sicuramente una bella emozione. Metterò tutto me stesso per il mondo granata, mi sono calato alla grande qui e lo sento dentro. Spero di regalare una gioia ai tifosi".