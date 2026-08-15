Buona la prima per Ignazio Abate. Il Toro ha la meglio per 1-0 della Carrarese e si aggiudica il pass per i sedicesimi di finale. A decidere l'incontro la rete dell'8' di Giovanni Simeone, in un'estate caratterizzata da una sola rete nel precampionato. Risponde presente il Cholito. Nella ripresa pochi spunti, se non l'esordio tra i professionisti di Andrea Luongo dei minuti di recupero.

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Torino-Carrarese, le scelte

Il primo tempo: il Cholito ribadisce in rete dopo il palo

Il secondo tempo: esordio tra i pro per Luongo

Per il debutto ufficiale sulla panchina granata, Ignazio Abate schiera con il consueto 3-5-2 Mascardi in porta; Comert e Comuzzo esordiscono insieme a Coco in difesa. Torna Pedersen a destra, dall'altra parte Cacciamani. A centrocampo Fitz-Jim vince il ballottaggio con Luongo e conquista la prima maglia da titolare in granata in compagnia di Gineitis. Sulla trequarti Casadei e Vlasic a supporto di Simeone. La Carrarese risponde con un 3-5-2. Garofani in porta; la difesa a tre composta da Ruggeri, Oliana, Romani; Belloni e Rouhi sugli esterni, Khafi, Parlanti, Rubino in mediana. Davanti, la coppia Abiuso-Cissè.Dopo un'iniziale fase di studio, il Torino passa in vantaggio dopo 8 minuti. Un fitto scambio sulla trequarti porta palla a Comuzzo. Il difensore allarga per Pedersen, che arriva sul fondo e pesca la testa di Giovanni Simeone: il Cholito colpisce il palo, poi in spaccata ribadisce in rete il suo sesto gol nelle ultime sette partite casalinghe. La reazione della Carrarese arriva al 23': Rouhi offre un pallone tagliato col mancino per Cissé. L'attaccante classe 2003, tutto solo, sbaglia il controllo e grazie Mascardi. Dopo quattro minuti il Toro ha l'opportunità per raddoppiare con Casadei. I granata insistono in pressione nell'area ospite, Gineitis si coordina col destro per il cross al centro all'indirizzo del romagnolo che di testa conclude troppo centralmente. Al 33' si rifà viva la Carrarese ancora con un'altra palla velenosa di Rouhi, questa volta all'indirizzo di Parlanti, braco a anticipare tutti sul primo palo: Mascardi risponde presente. Sul capovolgimento di fronte, è ancora pericoloso Simeone che lavora spalle alla porta e lascia partire il sinistro da ottima posizione, neutralizzato da Garofani.Il primo squillo della ripresa arriva dopo cinque minuti sull'asse Cacciamani-Casadei. L'esterno alza un cross all'indirizzo del 22 granata che, liberandosi dalla stretta marcatura di un difensore, colpisce di testa a lato. Superata l'ora di gioco, doppio cambio per la Carrarese: fuori Abiuso e Rouhi, dentro Marconi e Guercio. Primi cambi anche per Abate al 68': dentro Aboukhlal per Pedersen e Ismajli proprio per Comuzzo. Al 73' la conclusione da fuori di Khafi che fa drizzare le antenne ai granata, senza però inquadrare lo specchio. Due minuti più tardi Cioffi manda in campo Maroncelli e Pinelli per Rubino e Parlanti, prima della standing ovation dedicata a uno stremato Giovanni Simeone sostituito da Sandro Kulenovic. I ritmi della ripresa rimangono però bassi. La Carrarese al nove dalla fine rimane in dieci per il rosso per secondo giallo rifilato a Oliana, che travolge Kulenovic. Cioffi allora sostituisce Cissé per Finotto. Nel recupero c'è spazio per l'esordio tra i professionisti di Andrea Luongo in sostituzione Fitz-Jim, nel doppio cambio che coinvolge anche Biraghi per Comert.