1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Torino-Carrarese

Il Torino doveva passare il turno di Coppa Italia contro la Carrarese e l'ha fatto. La premessa è fondamentale. Il primo tempo granata è stato di buona fattura, il secondo ha visto un calo generalizzato. Ci sono stati alcuni spunti tattici interessanti che hanno visto i granata schierarsi, specie nella prima frazione, con un inedito 4-4-2. I tasselli ancora mancati nella rosa sono parecchi e le ultime due settimane di mercato saranno fondamentali, come hanno ribadito Gianluca Petrachi e Ignazio Abate. Prima della fine del mercato inizierà il campionato di Serie A e domenica 23 agosto alle 20.45 ci sarà la sfida contro il Milan. Il tempo stringe e le certezze sono da trovare. Ecco quali sono state le cinque principali certezze emerse dalla sfida contro la Carrarese: proviamo a elencarle nella nostra top-5.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6