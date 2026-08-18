Il calciomercato entra nel vivo e le società di Serie A continuano a muovere le proprie pedine per completare e rinforzare i rispettivi organici. Tra i club maggiormente attivi c’è il Torino che è alla ricerca di profili di qualità per completare la rosa di Ignazio Abate in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Gianluca Di Marzio, la dirigenza granata avrebbe messo nel proprio mirino Sebastiano Esposito. L’attaccante italiano, monitorato dal club granata già da qualche mese, è in uscita dal Cagliari, club con cui valuta le opzioni migliori per il prosieguo della stagione. Il Torino ha fiutato l'occasione e si è messo subito alla finestra per capire i margini di manovra: al momento Petrachi avrebbe proposto un trasferimento con la formula del prestito.

Ora la palla passa alla società rossoblù. La trattativa si accenderà soltanto se il Cagliari deciderà di dare il via libera a questa modalità di trasferimento temporaneo. Qualora i sardi dovessero aprire alla cessione in prestito, la dirigenza piemontese sarebbe pronta ad affondare il colpo e a portare avanti la negoziazione in modo concreto. I prossimi giorni si preannunciano decisivi per comprendere se le parti riusciranno a trovare l’intesa per il passaggio sotto la Mole dell’ex Empoli.