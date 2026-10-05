E' un successo il ritorno a Pescara di Silvio Baldini. L'Italia Under 21 stravince l'ultima partita del girone di qualificazione contro la Polonia Under 21 per 6-2 centrando così la qualificazione diretta agli Europei 2027 in Serbia e Albania. Oggi, allo Stadio Adriatico, gli azzurrini si giocavano tantissimo e anche solo pareggiare poteva significare playoff e non qualificazione diretta. Tra i protagonisti c'è ancora il granata Pietro Comuzzo che è stato in campo dal primo all'ultimo minuto. La difesa guidata da lui insieme al suo solito compagno di reparto, Chiarodia, è stata fondamentale nella vittoria azzurra riuscendo a mantenere la porta inviolata fino al 4-0 prima di concedere un paio di distrazioni. L'altro granata convocato da Baldini, il portiere Mascardi, è rimasto in tribuna. Si chiude così la sosta dell'Under 21, i giocatori ora possono festeggiare prima di fare ritorno ai propri club.