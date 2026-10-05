Svolta a sorpresa nella vicenda legata al possibile commissariamento della Federcalcio. Alla vigilia della Giunta Nazionale del Coni, che avrà all’ordine del giorno proprio il futuro della Federazione, prende corpo l’ipotesi di un compromesso tra le parti dopo le tensioni degli ultimi giorni. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui nelle ultime ore sarebbero stati frequenti i contatti per cercare una soluzione alla situazione venutasi a creare intorno alla candidatura di Giovanni Malagò. Il nodo riguarda il mancato tesseramento di Malagò, considerato uno dei requisiti essenziali dalla Procura Generale dello Sport per poter essere candidato alla presidenza federale. Da qui la possibilità di procedere comunque con il commissariamento della Federcalcio, ma attraverso una soluzione particolare: Malagò stesso potrebbe essere nominato commissario.

L’ipotesi prevederebbe un commissariamento di circa 90 giorni, al termine dei quali si tornerebbe alle elezioni. Nel frattempo, Malagò avrebbe la possibilità di regolarizzare la propria posizione e ottenere così il tesseramento necessario per poter essere nuovamente candidato alla presidenza della Federcalcio. I contatti tra le parti sono proseguiti nelle ultime ore e, secondo Sky Sport, domani mattina potrebbe esserci un incontro tra Buonfiglio e Malagò al Coni, prima della Giunta Nazionale. Sarà dunque la riunione a rappresentare il prossimo passaggio della vicenda, con lo scenario del commissariamento che potrebbe trasformarsi da soluzione di rottura a possibile punto di equilibrio tra le parti.