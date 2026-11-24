Come sono andati gli appuntamenti dei giocatori granata in prestito in questo weekend?
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Italia Granata
Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero. Arriva inoltre il turno infrasettimanale di Serie B, in cui saranno impegnati diversi giocatori in prestito dal Toro.
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