C'è stato un momento in cui il nome di Brian Bayeye era diventato quasi un piccolo culto per il popolo granata. Era l'11 gennaio 2023, San Siro, ottavi di Coppa Italia contro il Milan: una cavalcata sulla destra e l'assist per il gol di Adopo, diventato una delle immagini più belle di quella stagione. Sembrava il possibile inizio di qualcosa, ma è rimasto soprattutto un episodio. Dopo le poche apparizioni con il Torino, il prestito all'Ascoli e quello al Radnicki Nis, l'avventura granata per il laterale difensivo si è chiusa nell'estate 2025 con la risoluzione del contratto.

L'avventura in Romania

Dopo l'esperienza serba, Bayeye ha ripartito dalla Francia: nel gennaio 2026 è approdato al Villefranche, in terza serie, dove ha ritrovato continuità con 13 presenze e un assist. Ma la Francia è stata soltanto una tappa intermedia. Il 23 luglio, in Romania, e qui sembra aver trovato finalmente una dimensione: nella stagione in corso è diventato un titolare praticamente fisso, con 15 presenze e oltre 1.300 minuti giocati. Non numeri da protagonista offensivo, ma almeno un posto stabile in campo, dopo anni passati a cercare una squadra disposta a puntare su di lui.

C'è poi il capitolo nazionale, che sembrava poter rappresentare la svolta. La Repubblica Democratica del Congo ha conquistato una storica qualificazione al Mondiale 2026 e Bayeye era stato richiamato in extremis a marzo per aggregarsi al gruppo. La convocazione per la rassegna iridata, però, non è arrivata: il suo nome non compare nella lista definitiva. A 26 anni, dunque, l'ex granata è ripartito dalla Romania, lontano dai riflettori e con una carriera ancora tutta da rimettere in carreggiata. L'assist ad Adopo resta il fotogramma più nitido della sua parentesi torinese; oggi, però, Bayeye prova a dimostrare che la sua storia non debba finire lì.