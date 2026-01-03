Calciomercato Torino, il punto: occhi in Brasile per la difesa. E Casadei…

È ufficialmente iniziata la sessione invernale di calciomercato. Sarà la prima sessione di trattative per il ritrovato Gianluca Petrachi. Lo attende molto lavoro, soprattutto a causa della coperta difensiva corta. Il Torino è già attivo su più fronti, sia in entrata che in uscita, con diversi dossier aperti. L’addio di Vagnati ha messo sotto la lente d’ingrandimento molti giocatori arrivati durante l’estate, che finora hanno ottenuto scarso minutaggio e prestazioni al di sotto delle aspettative. Alcuni potrebbero salutare già nelle prossime settimane, mentre altri avranno l’occasione di rilanciarsi. Facciamo il punto sulle trattative attualmente in corso.