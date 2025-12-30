tor calcio mercato Calciomercato Torino, le ultime: Marianucci svanisce, Abouklhal verso la Francia

Le ultime novità in casa granata sul mercato invernale
Piero Coletta

TURIN, ITALY - DECEMBER 11: Gianluca Petrachi Sports Director of Torino FC during the Torino FC Unveil New Sporting Director Gianluca Petrachi at Stadio Olimpico Grande Torino on December 11, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

E così ha inizio. Dopo quattro mesi di "pausa" e di calcio giocato fa il suo ritorno il calciomercato. Una sessione col cappotto essendo invernale. Un mese dove tutte le squadre faranno i loro ragionamenti per rinforzare al meglio le rose a disposizione. Ci sarà da capire come si muoverà il Torino e come agirà il nuovo DS Gianluca Petrachi, che tornerà a condurre il mercato di una squadra dopo tanti anni. Ecco il punto di giornata in casa granata.

