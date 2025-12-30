Calciomercato Torino, le ultime: Marianucci svanisce, Abouklhal verso la Francia

E così ha inizio. Dopo quattro mesi di "pausa" e di calcio giocato fa il suo ritorno il calciomercato. Una sessione col cappotto essendo invernale. Un mese dove tutte le squadre faranno i loro ragionamenti per rinforzare al meglio le rose a disposizione. Ci sarà da capire come si muoverà il Torino e come agirà il nuovo DS Gianluca Petrachi, che tornerà a condurre il mercato di una squadra dopo tanti anni. Ecco il punto di giornata in casa granata.