Il Torino è alla ricerca di un innesto per il reparto difensivo. Uno dei profili su cui i granata intendono puntare è Daniel Tonoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore del Modena è nella lista dei possibili obiettivi. Tuttavia, il Toro non è l'unico club ad aver messo gli occhi sul giocatore, che è seguito anche dal Genoa. Il difensore classe 2003 è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, prima di maturare un'esperienza in Serie D con la Virtus CiseranoBergamo e successivamente in Serie C con la Pergolettese, fino al salto in cadetteria della scorsa estate. Con il Modena ha collezionato 37 presenze tra Serie B, play-off promozione e Coppa Italia, mettendo a segno ben cinque reti. La richiesta dei canarini per Tonoli si attesta intorno ai cinque milioni di euro.