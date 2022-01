Calciomercato Torino, Zaza si guarda intorno: lavori in corso per la cessione

Il giocatore piace a Bologna e Genoa ma ha un ingaggio troppo alto: il suo futuro sarà lontano da Torino

Roberto Ugliono

Poco spazio nel Torino, un ingaggio alto e una valigia pronta nel caso arrivasse la chiamata giusta. Il futuro in granata di Simone Zaza mai come ora sembra vicino ad una conclusione perché anche il ragazzo ha realizzato che al Torino proprio non rientra nei piani di Ivan Juric. Se dal punto di vista tecnico è stato ormai messo in secondo piano, il problema riguarda quello contrattualistico. L'attaccante lucano ha un ingaggio molto elevato e questo rallenta le trattative con le altre squadre.

MERCATO - Zaza resta un attaccante dal buon curriculum e diverse squadre della Serie A potrebbero essere interessate ad inserirlo in rosa, alle giuste condizioni, almeno come punta di riserva. Ad esempio il Bologna - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - lo vedrebbe bene come vice Arnautovic; il Genoa avrebbe potuto essere interessato, ma la pista sembra ora ben più fredda visto l'arrivo a Villa Rostan di Yeboah. Ma di sicuro Zaza ha un ingaggio importante (che si avvicina ai due milioni a stagione). Dovrà abbassare le sue richieste se vorrà trovare una squadra disposta a puntare su di lui in pianta stabile, oppure - in caso di semplice prestito - il Torino dovrà verosimilmente scendere a patti.

TORINO - In granata d'altronde Zaza non ha più spazio. Una volta rientrato anche Belotti, Juric in avanti avrà due prime scelte (il Gallo e Sanabria) più Warming. Il danese nell'ultima del 2021, a San Siro con l'Inter, è stato preferito proprio a Zaza. Una bocciatura dopo che l'attaccante lucano in Coppa Italia contro la Sampdoria aveva sprecato la sua occasione e poi contro il Verona non era stato nemmeno convocato. Insomma l'addio al Torino sembra mai come oggi una prospettiva possibile.