Aaron Ciammaglichella è pronto a lasciare nuovamente il Torino. Il centrocampista classe 2005 è infatti in chiusura alla Pro Vercelli, dove si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club granata. Dopo l'esperienza della scorsa stagione alla Juve Stabia, dove non ha trovato spazio (solo due presenze), il Toro ha scelto quindi un'altra soluzione per permettere al giovane cresciuto nel proprio settore giovanile di trovare continuità. Il club granata, però, non vuole privarsi totalmente del suo cartellino e la formula scelta va in questa direzione: la Pro Vercelli potrà eventualmente riscattarlo, ma il Toro avrà la possibilità di riportarlo a casa attraverso il controriscatto. Per il classe 2005 si apre così una nuova occasione per rilanciarsi e dare continuità al proprio percorso tra i professionisti, questa volta in Serie C.