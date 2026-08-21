Niccolò Fortini è pronto a iniziare la sua nuova avventura in granata. L'esterno classe 2006 è arrivato ieri a Torino per sottoporsi alle visite mediche, accolto da Petrachi e Abate, prima di porre oggi la firma sul suo trasferimento dalla Fiorentina per diventare ufficialmente un giocatore granata. Il Toro ha chiuso l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto e Fortini va così a rinforzare le corsie esterne a disposizione di Abate. Un innesto giovane, italiano e di prospettiva, arrivato dopo il sorpasso sulla concorrenza dell'Hull City. Fortini sarà un vero e proprio jolly sulle corsie, potendo agire sia sulla destra alternandosi con Pedersen, che sulla sinistra con Cacciamani.

Il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'ACF Fiorentina, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini. Niccolò Fortini nasce a Camaiore il 13 febbraio 2006. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con la formazione Primavera conquista la Coppa Italia di categoria nella stagione 2023-'24, distinguendosi per continuità di rendimento e maturità tattica. Nella stagione successiva viene ceduto in prestito alla Juve Stabia, in serie B, dove vive la sua prima esperienza nel calcio professionistico. Con il club campano colleziona 26 presenze, realizzando 2 reti e fornendo 4 assist, a cui aggiunge una presenza nei playoff promozione. Tornato alla Fiorentina nell'estate del 2025, entra stabilmente nel giro della Prima Squadra. Nel corso della stagione 2025-'26 totalizza 26 presenze tra campionato e coppe, scendendo in campo 16 volte in Serie A, 9 volte in UEFA Conference League e una volta in Coppa Italia. Per lui anche due presenze con la nazionale italiana Under 21 ed una con la Nazionale maggiore, nell'amichevole giocata il 3 giugno 2026 contro il Lussemburgo. Tutto il Torino Football Club accoglie Niccolò Fortini con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"