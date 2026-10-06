Quello di Ignazio Abate al Torino è stato un inizio un po' zoppicante: 4 punti in 5 partite non hanno soddisfatto a pieno il presidente e il popolo granata. Gli alibi però non mancano: nel corso della preparazione estiva la rosa era dimezzata e depotenziata dall'assenza di diverse pedine per via dei Mondiali 2026 e il tecnico ha dalla sua anche l'aver avuto fino a dopo la seconda giornata una rosa ancora incompleta e mancante di potenziali titolari. Il tecnico campano ha trovato poi i 4 punti nei tre turni successivi, vincendo a Firenze e pareggiando a Bologna. Anche in questa maxi pausa per le nazionali, il tecnico campano ha dovuto fare a meno di 14 volti granata, impegnati in giro per l'Europa e per il mondo. L'ex Juve Stabia e Ternana è chiamato però a dare una scossa alla ripresa quando all'Olimpico Grande Torino arriverà l'Udinese di Runjaic. Ma come è andata l'anno scorso la Juve Stabia, allenata da Abate, nelle sfide immediatamente successive alle pause nazionali nella stagione 2025/2026?

La ripresa nel segno del 4: 4 punti accumulati da Abate nei match dopo le 4 soste

Anche in quel caso, sebbene su 4 gare, il bilancio è di 1 vittoria e di 1 pareggio, con 2 sconfitte e non 3. Il 13 settembre 2025, dopo la prima sosta, il club campano ha ottenuto un pareggio a reti bianche in casa propria contro la Reggiana. Il 18 ottobre 2025, a seguito di un weekend di stop, la Juve Stabia ha battuto tra le mura amiche l'Avellino per 2-0. Discorso diverso per il match di ripartenza di circa un mese dopo, quando il 24 novembre 2025 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la squadra gialloblu è stata sconfitta per 1-0 dalla Sampdoria. Infine, in seguito alla quarta e ultima pausa della stagione, i campani hanno perso per 3-1 al "Penzo" di Venezia.

Un bilancio quindi tendente al negativo, con Abate che raramente è riuscito ad ottenere un successo quando il campionato è ripartito nella scorsa stagione. E il Torino avrà proprio bisogno di una vittoria per ritrovare fiducia, ossigeno e soprattutto una scintilla per il proprio percorso in Serie A. E anche l'ex Milan ne avrà bisogno per rafforzare la propria posizione sulla panchina granata e per dimostrare che il suo lavoro inizia a dare i suoi frutti.