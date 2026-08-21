Mancava solo l'ufficialità ed arrivata oggi con la firma sul contratto. Niccolò Fortini è un nuovo giocatore del Torino. L'esterno classe 2006 arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un laterale di piede destro, ma capace di agire su entrambe le corsie. In Serie A ha già totalizzato 16 presenze con la Viola, mentre ha anche esordito con la Nazionale maggiore sotto la guida di Baldini il 3 giugno 2026 contro il Lussemburgo. Abate avrà a sua disposizione un altro giovane con cui lavorare e un esterno che può alternarsi su entrambe le corsie.

Formule cifre e dettagli dell'operazione

Dopo settimane e mesi di trattative con la Fiorentina, Fortini arriva al Toro conIl giocatore dunque resterà un anno al Toro, che poi dovrà decidere se esercitare la sua opzione. In tal caso per il classe 2006 è già pronto un contratto per altri 4 anni in maglia granata. Fortini, che ha superato ieri le visite mediche, è pronto a incominciare così questa nuova avventura sotto la Mole.