Il Torino, nonostante l'avvicinamento di Mandragora, non molla la pista che porta a Daniel Bragança. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i granata sarebbero in chiusura per il trasferimento a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro del centrocampista dallo Sporting Lisbona. Classe 1999, Bragança può portare qualità e duttilità alla mediana di Abate, visto che all'occorrenza può agire anche qualche metro più avanti, da trequartista. Nella scorsa stagione il portoghese ha totalizzato 14 presenze e 6 gol in Primeira Liga, numeri interessanti per un centrocampista. La sua carriera, però, è stata condizionata anche da un lungo stop: a inizio 2025 ha rimediato una rottura del legamento crociato che lo ha costretto a rimanere fuori per quasi un anno. Una volta rientrato, però, Bragança ha ritrovato rapidamente continuità e rendimento, tornando a essere una pedina importante per lo Sporting. Per il Toro sarebbe quindi un investimento che porta qualità, ma anche una scommessa sulle condizioni fisiche di un giocatore che ha già dimostrato di poter incidere.