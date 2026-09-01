Mancano solo le ultime formalità, ma Rolando Mandragora è pronto a tornare al Torino. Il club granata, dopo aver trovato l'accordo con la Fiorentina, ha finalmente raggiunto l'intesa anche con il giocatore, come riportato da Gianluca Di Marzio. Il centrocampista classe '97 dovrebbe arrivare a titolo definitivo, firmando un contratto di tre anni che lo legherà nuovamente al Toro. Tutto fatto, dunque, per il ritorno sotto la Mole di Mandragora, che aveva già vestito la maglia granata tra il 2021 e il 2022, collezionando 40 presenze e 4 gol tra campionato e Coppa Italia. Un ritorno che aggiunge esperienza e conoscenza dell'ambiente a un centrocampo profondamente rinnovato nelle ultime ore di mercato. Petrachi completa così la mediana di Abate con due nuovi innesti: Mandragora e Bragança.