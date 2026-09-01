Il Torino fa muro per Gineitis: i granata si oppongono alla partenza del lituano, dopo un nuovo tentativo del Celtic
Il Torino ha respinto un altro tentativo del Celtic per acquisire Gvidas Gineitis. Il club scozzese non molla la presa sul centrocampista classe 2004, ma il Toro alza il muro. I granata non vogliono far partire il proprio giocatore a meno di un'offerta decisamente più onerosa.
Gli scozzesi hanno avanzato infatti una proposta di 8 milioni più 2 di bonus, ma restano una pista complicata. L'ultimo rilancio è stato infatti considerato troppo basso, con il Toro che rimane saldo sulla sua posizione di cercare di trattenere Gineitis. Salvo dunque un ultimo importante e irrinunciabile tentativo del Celtic, il lituano dovrebbe proseguire la sua avventura all'ombra della Mole.
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