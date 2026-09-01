Il Torino ha respinto un altro tentativo del Celtic per acquisire Gvidas Gineitis. Il club scozzese non molla la presa sul centrocampista classe 2004, ma il Toro alza il muro. I granata non vogliono far partire il proprio giocatore a meno di un'offerta decisamente più onerosa.

Gli scozzesi hanno avanzato infatti una proposta di 8 milioni più 2 di bonus, ma restano una pista complicata. L'ultimo rilancio è stato infatti considerato troppo basso, con il Toro che rimane saldo sulla sua posizione di cercare di trattenere Gineitis. Salvo dunque un ultimo importante e irrinunciabile tentativo del Celtic, il lituano dovrebbe proseguire la sua avventura all'ombra della Mole.