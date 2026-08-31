Petrachi è ancora alla ricerca di un difensore mancino che possa completare il terzetto arretrato di Abate, andando a occupare soprattutto la posizione di centrosinistra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino ha effettuato un sondaggio per Morato, centrale classe 2001 di proprietà del Nottingham Forest, finito nei giorni scorsi anche nel mirino della Roma. Il club inglese valuta il brasiliano circa 15 milioni di euro, una cifra importante per le casse granata. Per questo il Torino sta valutando la possibilità di impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe a Petrachi di rinforzare subito la difesa senza affrontare nell'immediato l'intero investimento. Morato arriva inoltre da una stagione da protagonista in Premier League: con il Nottingham Forest ha raccolto 21 presenze, segnando anche un gol.