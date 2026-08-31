Petrachi è pronto a chiudere il suo ottavo innesto per la rosa di Abate. Come riporta Gianluca Di Marzio, è infatti fatta per il trasferimento di Rafik Belghali dal Verona al Torino. Un'operazione da circa 7 milioni di euro, con l'esterno algerino atteso già in giornata sotto la Mole per le visite mediche e la firma sul contratto, prima di mettersi a disposizione di Abate. Classe 2002, Belghali è un esterno destro reduce da una stagione da 26 presenze e 2 gol in Serie A con la maglia del Verona. A queste si aggiungono le quattro presenze raccolte con l'Algeria al Mondiale, impreziosite da una rete. Un profilo che va così a completare la fascia destra granata dopo la partenza di Pedersen: Fortini e Belghali saranno ora chiamati a giocarsi una maglia da titolare, con Abate che avrà a disposizione due soluzioni giovani ma con caratteristiche differenti. Con la corsia destra sistemata, l'attenzione del Torino si sposta ora soprattutto in mezzo al campo. Petrachi continua infatti a monitorare le situazioni legate a Mandragora e Bragança.