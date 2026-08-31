L'esterno del Verona sta per diventare un nuovo giocatore del Toro: ecco chi è
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Il Torino è sempre più vicino a Rafik Belghali, uno dei profili individuati per rinforzare la fascia e raccogliere l'eredità lasciata dall'addio di Pedersen. Il classe 2002 è reduce dalla sua prima stagione in Serie A con il Verona e potrebbe ora rimanere nel massimo campionato, questa volta in granata. Nato a Leuven, in Belgio, ma internazionale algerino, Belghali è un terzino destro che può giocare anche da esterno a tutta fascia come avvenuto a Verona. Dopo la formazione nei settori giovanili di diversi club belgi, ha trovato continuità al Lommel e soprattutto al Mechelen, prima del trasferimento al Verona nell’estate 2025.
Una stagione in Serie A convince il ToroLa stagione in gialloblù, chiusa con 26 presenze e 2 gol in Serie A, gli ha permesso di misurarsi con il calcio italiano e di mettersi in mostra anche per la capacità di spingere sulla corsia. Belghali è un esterno dinamico, aggressivo, abile nell’accompagnare l’azione e dotato di una buona propensione offensiva. Non è un caso che, nonostante la retrocessione del Verona, il suo rendimento abbia attirato l’attenzione di diversi club: il Toro lo considera un profilo giovane ma già pronto, con margini di crescita e caratteristiche adatte a giocare sulla fascia in una squadra che utilizza la difesa a tre. Petrachi, chiamato a fare gli straordinari in questi ultimi due giorni di mercato, si sta avvicinando ad un accordo da circa 7 milioni complessivi e una percentuale sulla futura rivendita con i gialloblù.
Il Mondiale con l'Algeria da protagonistaA rendere ancora più interessante il profilo c’è poi la nazionale algerina. Belghali ha esordito con la selezione maggiore nel 2025 e ha trovato anche il suo primo gol internazionale nell’amichevole contro l’Arabia Saudita, nel novembre dello stesso anno. È stato inoltre convocato per la Coppa d’Africa e, soprattutto, per il Mondiale 2026, dove ha giocato quattro partite da titolare e segnato contro l’Austria prima dell’eliminazione dell’Algeria agli ottavi contro la Svizzera. Per il Toro di Abate, dunque, non sarebbe soltanto un investimento su un giovane esterno: Belghali porta già con sé un’esperienza internazionale importante, oltre a quella maturata in Serie A. Il suo arrivo dal Verona è sempre più vicino e il granata potrebbe rappresentare il passo successivo di un percorso iniziato in Belgio e arrivato fino alla ribalta del Mondiale con l’Algeria.
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