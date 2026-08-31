Il Torino è sempre più vicino a Rafik Belghali, uno dei profili individuati per rinforzare la fascia e raccogliere l'eredità lasciata dall'addio di Pedersen. Il classe 2002 è reduce dalla sua prima stagione in Serie A con il Verona e potrebbe ora rimanere nel massimo campionato, questa volta in granata. Nato a Leuven, in Belgio, ma internazionale algerino, Belghali è un terzino destro che può giocare anche da esterno a tutta fascia come avvenuto a Verona. Dopo la formazione nei settori giovanili di diversi club belgi, ha trovato continuità al Lommel e soprattutto al Mechelen, prima del trasferimento al Verona nell’estate 2025.

Una stagione in Serie A convince il Toro

Il Mondiale con l'Algeria da protagonista

La stagione in gialloblù, chiusa con 26 presenze e 2 gol in Serie A, gli ha permesso di misurarsi con il calcio italiano e di mettersi in mostra anche per la capacità di spingere sulla corsia. Belghali è un esterno dinamico, aggressivo, abile nell’accompagnare l’azione e dotato di una buona propensione offensiva. Non è un caso che, nonostante la retrocessione del Verona, il suo rendimento abbia attirato l’attenzione di diversi club: il Toro lo considera un profilo giovane ma già pronto, con margini di crescita e caratteristiche adatte a giocare sulla fascia in una squadra che utilizza la difesa a tre. Petrachi, chiamato a fare gli straordinari in questi ultimi due giorni di mercato, si sta avvicinando ad unA rendere ancora più interessante il profilo c’è poi la nazionale algerina. Belghali ha esordito con la selezione maggiore nel 2025 e ha trovato anche il suo primo gol internazionale nell’amichevole contro l’Arabia Saudita, nel novembre dello stesso anno. È stato inoltre convocato per la Coppa d’Africa e, soprattutto, per il Mondiale 2026, dove ha giocato quattro partite da titolare e segnato contro l’Austria prima dell’eliminazione dell’Algeria agli ottavi contro la Svizzera. Per il Toro di Abate, dunque, non sarebbe soltanto un investimento su un giovane esterno: Belghali porta già con sé un’esperienza internazionale importante, oltre a quella maturata in Serie A. Il suo arrivo dal Verona è sempre più vicino e il granata potrebbe rappresentare il passo successivo di un percorso iniziato in Belgio e arrivato fino alla ribalta del Mondiale con l’Algeria.