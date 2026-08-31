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3 CURIOSITA' SU LUCAS PERRI

La telenovela è uno dei generi televisivi che più raccontano il Brasile. E forse non è un caso che la firma del nuovo portiere del Torino ne ricordi la serialità e la lunghezza: drammi, illusioni, visite mediche saltate, fino all'effettivo approdo in granata di Lucas Perri. Finalmente ha un nome e un volto quello che fin dal principio doveva essere la casella da spuntare per la nuova stagione granata. E invece è arrivato a ridosso della seconda giornata di campionato.

Non resta allora che conoscere l'uomo che d'ora in avanti sarà incaricato di scacciare i fantasmi, evitare sconfitte e beffe. Ma come ci è arrivato fin qui? Prendiamo un volo intercontinentale verso il Brasile, dove Perri era considerato uno dei portieri più promettenti del settore giovanile del San Paolo. A dire il vero, ci ha messo un po' a ingranare: ha trovato continuità tra i professionisti soltanto nel 2022. Un po' tardi per un classe '97, ma da lì la sua ascesa è stata rapidissima: il passaggio al Botafogo, la stagione da protagonista nel 2023 e la convocazione nella Seleção, quindi l'arrivo in Europa al Lione. In Francia Perri si è preso la titolarità con convinzione, attirando l'attenzione della NBA del calcio mondiale: la Premier League, già accarezzata nel 2019 con il Crystal Palace, senza però esordire. Nel suo destino c'è il Leeds, che nell'estate 2025 lo acquista per 16 milioni di euro. Ma nella carriera del brasiliano non mancano episodi e particolarità interessanti: dal suo idolo d'infanzia a una specialità che potrebbe tornare utile al Toro. Conosciamo meglio il nuovo numero uno granata.

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